就是有害群之馬。高雄市昨天出現0確診，正當市民還在慶幸「嘉玲」歸來之際，卻有民眾手癢，躲在高雄新興區某大樓內打麻將，前金分駐所獲報後前往埋伏，凌晨由所長帶隊到大樓樓梯間內埋伏，趁一名25歲的女子外出上洗手間時上前逮人，並破門查獲現場打麻將的6人，依法開單舉發。

想趕走高雄「嘉玲」? 6男女未戴口罩躲辦公室打麻將重罰。(戴志揚翻攝)

高雄市新興警分局前金分駐所今（8）日凌晨執行停業場所稽查勤務，在前金區中正四路上某大樓的競技協會發現疑似有人出入群聚情事，前金所所長李啟南即率員於大樓樓梯間守候埋伏，終於趁一名蔡姓女子外出如廁之際上前盤查，並由該女子帶入查看，發現店內6人群聚，其中3男1女四人正在打麻將。另有一名李男姓男子在沙發休息。

警方調查，室內共有6人均為朋友關係，其中5人未佩戴口罩，根據在場人士供稱，他們從昨（7）日23時許起，在店內打麻將（底台20至50元），無抽頭，現場查扣麻將1付及20、100、500、1000面額塑膠籌碼（合計11940元籌碼，沒有現金）等證物，明顯違反社會秩序維護法，經偵辦後移請高雄地方法院裁處。

由於正值三級警戒，警方發現現場6人室內群聚且5人未戴口罩，明顯違反疫情指揮中心所規定：室內禁止5人以上群聚，完全無視可能遭傳染的風險，警方蒐證後依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰。

另該店疑涉違規營業，本分局亦將一併移送衛生局裁處是否有違規營業情事，若查證屬實，將依規定函請工務局強制執行斷水斷電。

目前為全國防疫警戒第三級期間，新興分局分局長戴台深切捷呼籲，請市民務必遵守防疫規定，在疫情警戒期間，非同住者的室內非必要社交活動，例如打麻將、打撲克牌、橋牌及桌遊等類似活動都一律禁止。為防堵防疫破口，新興分局勢必會加強查緝各娛樂場所，不容許有違反規定營業，針對室內群聚賭博者，絕對嚴格取締、嚴正執法，以有效確保轄區治安平穩及防堵疫情破口產生。

(中時新聞網)