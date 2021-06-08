新冠肺炎肆虐，物流業者工作大增，為免防疫破口，新北市府函文各物流協會轉知業者呼籲物流業者及市民體諒防疫期間，達成共識暫停上樓投遞，防堵病毒再擴散；新北市長侯友宜8日前往新竹物流公司視察，確保落實零接觸防疫措施。

侯友宜今日前往新竹物流股份有限公司位於三重的營業所，觀摩新竹物流上月27日推出自行研發首創全國無接觸簽收「科技防疫，宅配零接觸」，現場瞭解物流業者從包裝、理貨到投遞的過程，也參觀該物流中心所提供低溫配送的物流技術。

侯友宜表示，目前通路多由線下改成以線上電商平台消費，物流配送量瞬間大增，目前業者除持續加緊人力來消化配送量之外，在配送到消費者的過程也不馬虎，透過宅配與科技的結合，來落實零接觸防疫措施，達到兼顧消費者權益及員工健康安全之雙贏，市府也感謝所有配合防疫措施的業者，共同嚴守疫情防線。

經發局表示，調整投遞作業部分，也呼籲業者使用PDA投遞簽收改以照相取代數位簽收、暫停貨到付款現金交易等零接觸防疫措施，減少接觸風險，同時請業者落實投遞作業全程配戴口罩及相關防護設備，以及加強人員出勤前防疫宣導，事後加強設備消毒與落實員工健康監測，以共同守護市民健康。

(中時 )