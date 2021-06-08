台南加碼安心上工計畫首波錄取人員投入市場防疫。(台南市勞工局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市為加強各地市場防疫措施，率全國之先推出「台南加碼安心上工計畫」，首波錄取人員昨日起分別至新營區新一、白河區白河、中西區友愛、東區崇德、北區開元、南區文華等13個公有市場上工，其中包含10名身心障礙者，協助市場實聯制、量測額溫、噴酒精等。

勞工局長王鑫基表示，國內疫情嚴峻，三級警戒延長到6月28日，市府防疫工作需求增加，補充防疫人力不足及因應市民朋友經濟所需，市府共釋出200個短期工作機會，其中，第一梯次於7日上工，共計40人完成報到，另10人今日陸續完成報到作業。

這項安心上公計畫主要協助市場防疫，「台南加碼安心上工計畫」受理報名至6月8日(二)截止(郵戳為憑)，6月11日(五)公告第二次錄取名單、6月15日開始上工。

本計畫統一採取紙本報名，報名者需填具報名表、自傳以及檢附相關證明文件影本，以限時掛號郵寄至臺南市政府勞工局職訓就服中心（台南市新營區民治路36號世紀大樓10樓），並於信封上書寫報名者姓名、地址並註明應徵「台南加碼安心上工計畫」及報名「組別序號」，報名僅能「擇一組別報名，請勿重複報名二組以上」，以免影響報名資格。

勞工局職訓就服中心提醒欲報名「台南加碼安心上工計畫」者，在寄發報名表前，務必謹慎檢查各項應填欄位、應繳表件及親筆簽名有無缺漏，此外，需特別留意「已領取公務人員或公營事業機構退休金者不得報名」，後續將會針對報名資料進行書面審查，如有相關問題歡迎電話洽詢民治市政中心06-6330820＃206；永華市政中心06-2991111＃7778、7781。

(中時 )