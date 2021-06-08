美股昨夜跌多漲少，今早日股漲、韓股跌。台股今日開高10.43點、為17094.34點，航海王重新揚帆領軍，正德(2641)、四維航(5608)鎖漲停，資金比重逼近4成，人氣熱絡，鋼鐵人也不甘寂寞，運錩(2609)及新光鋼(2031)強漲，電子股資金比重降至45%，大型電子權值股暫時休兵，台積電(2330)、聯發科(2454)及鴻海(2317)等皆在平盤處游移，矽晶圓、PCB族群表現熱絡，高端疫苗(6547)今日也一改跌停命運鎖在漲停板，推升台股一度攀至17181.52點，上漲近百點，但隨即賣壓出現，漲幅收斂。

分析師指出，今日資金輪動到傳產股，電子股震盪休息，對台股來說反而算是健康的調整，盤面類股輪動，維持短線人氣，不過科技業受疫情衝擊影響仍在，台股震盪風險仍大，預期傳產股中低位階或經過整理的個股，有機會上攻。

在盤面上，權王台積電今日開低後，多空在平盤處展開攻防；矽晶圓多頭強勢，合晶(6182)大漲5%、環球晶(6488)漲近4%；航海王經過整理後，今日火力全開，正德、四維航、台航(2617)全數鎖在漲停板；鋼鐵股甩開頹勢，運錩挾著業績題材，股價強鎖漲停27.35元、彰源(2030)、燁輝(2023)漲幅4~5%不等；高端疫苗(6547)傳出本週新冠疫苗二期臨床即將解盲，今日終止連6天跌停，攻上漲停板228元鎖住。

分析師指出，國內半導體廠爆發員工染疫，由於晶圓測試的後段需要較多人力，若無法妥善控制外籍移工染疫狀況，營運將受影響。短期來說，晶片交期時間可能因此拉長，使部分晶片的缺貨狀況更加嚴峻。台股5月營收預期淡季不淡，又有投信作帳，加上台股16700以下層層支撐，預期台股短期高檔震盪難免，但由於半導體終端市場需求不變，若疫情能有效控制，後續訂單仍無虞。

(時報資訊)