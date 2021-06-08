1.運錩(2069)：5月營收年增114.9%，今早噴量頻頻觸及漲停。

2.彰源(2030)：5日線有撐，昨多頭稍事休息後，今早重啟攻勢，再漲逾7.5%。

3.燁輝(2023)：昨獲外資逆勢買超9,085張，今早股價強彈近5.5%，收復5日線。

4.車王電(1533)：5月營收年增71.53%，早盤股價彈升約2.7%，站上5日線。

5.系統電(5309)：車用、工業儲能雙引擎，H2營運樂觀，早盤上揚近4%。

6.矽創(8016)：5月大豐收，Q2拚新高，盤初一度強漲逾4%。

7.鑫永銓(2114)：推新品業績吃補，晨盤走揚漲逾4%。

8.國巨(2327)：5月營收同期最讚，早盤上漲近3%。

9.騰輝電子-KY(6672)：遭列注意股，4月每股純益1.21元，股價高檔修正，下滑逾4%。

10.頎邦(6147)：5月營收連3月創高，Q2續締新猷有譜，晨盤上攻逾3%。

11.新唐(4919)：遭列注意股，4月每股盈餘0.14元，5月營收年增228.75%，早盤續高檔卻步，再下挫逾6%。

12.福壽(1219)：自煮商機帶旺營運，早盤帶量一度漲逾5%、躍上周線。

13.技嘉(2376)：5月營收116億元創單月新高，早盤彈漲逾1%、收復周線。

14.大亞(1609)：不畏銅價走跌，早盤仍站回周線。

15.宏遠證(6015)：前5月EPS2.36元，外資昨小幅回補，早盤放量漲逾2%。

16.環球晶(6488)：與格羅方德簽署8億美元合作協議，晨盤聞訊走揚3.5%，登波段高。

17.玉晶光(3406)：客戶新機拉貨啟動，下半年營運成長可期，近日吸引三大法人偏多操作，早盤重返500元及半年線、一度彈升4%。

18.合晶(6182)：法人Q2作帳股提前起跑，昨獲三大法人聯手買超4403張，帶動早盤放量上攻近半根停板，站上1個月高點。

19.高端疫苗(6547)：列警示股，4月每股虧損0.63元，連吞6根跌停後，早盤跳空開低後獲大單敲進，一舉拉上漲停，成交量放大至逾8千張。

20.云辰(2390)：昨獲外資翻多買超，早盤放量觸頂，回補6月1日跳空缺口。

21.東隆興(4401) ：近日外資偏多相挺，晨盤火速攻頂，來到相對高檔。

22.基亞(3176)：高端疫苗漲停鬆口氣，早盤放量急漲8%，一舉收復月季線。(編輯整理：李慧蘭)

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