東隆興(4401)今早股價開盤後，觸及漲停價47.5元，公司日前否認今年全年EPS挑戰3元的說法後，但持續有買盤進場。受惠歐美終端需求回升，東隆興的月營收已經連6個月年增正成長，4月營收年增更達211%。該公司為亞洲最大「尼龍66」紗供應商，近年積極研發出尼龍66相關複合紗，其質地柔軟、吸溼排汗功能更強，舒適度高，深受一線品牌廠喜愛，終端客戶皆為國際大品牌如Nike、LULULEMON、GAP ATHLETA、維多利亞的祕密等，產品競爭力高。

東隆興首季獲利為5881萬元，較去年同期的2776萬元，年增211%；EPS也由去年的0.23元倍增到0.49元。首季毛利率為11.65%，營益率為6.57%，雙率表現均優於去年同期。東隆興4月營收為4.52億元，年增202%；累計前4月營收為15.4億元，年增71%。

東隆興的主要生產基地包括台灣的桃園、彰化及越南和柬埔寨。生產的產品包括一、空氣假撚紗（Air textured yarn）：供休閒服及發展功能性休閒服用。二、6KG Zipper sewing thread：Zipper 的生產朝高速及自動化發展其所需的縫線品質要求相當高，由過去的1KG／cone→3KG／cone→6KG／cone 皆由東隆興率先改善設備及生產過程而推出，目前Y.K.K.全世界各工廠陸續東隆興供應。三、150D／288F Microfiber：特殊處理後，供Lycra織成彈性布料，具有透氣、細柔手感、吸汗及快乾的功能，適用於高價位運動休閒服飾。四、Nylon 66：前染空氣假撚紗供予Lycra合織成韻律服及俏麗女裝用布料，以往台灣從事此類產品的主要素材均以 CVC fiber 前染色紗，但因近年來消費型態轉變，開始尋找新素材。而 Nylon 66 空氣假撚紗具有耐磨、色彩鮮豔與細柔的手感，將為未來的主力。五、Nylon Wooly：尼龍加工絲之前染色紗與 Lycra合織，製造出極為柔軟觸感之優質布料，並可運用於內、睡衣及休閒服裝上，深受消費者喜愛，勢必為未來造成一股流行趨勢。

(時報資訊)