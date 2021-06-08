Ambi- 小情人麵今年全面升級，增加了藍藻的成分。（圖／天際線文創提供）

新生代主持人兼新銳作家吳姍儒（Sandy）將經營3年多的「無聊咖啡」招牌美食「獨角獸彩色麵」帶入快煮麵市場，推出「Ambi小情人麵」，今年全面升級，增加了藍藻的成分，主打6色天然蔬果成分入麵，在這個自煮防疫新時代，宅在家也能簡單料理、輕鬆上菜。

Sandy極為注重生活品質，認為「吃食生活」應該有意識地慢下腳步、玩味細節的一方趣味。秉持健康養生的原則，提倡「食尚」也該充滿儀式感。而Ambi- 小情人麵的名稱大有來頭，身為綜藝天王吳宗憲的「小情人」Sandy 吳姍儒，產品以此命名再適合不過。

獨角獸彩色麵自無聊咖啡開業以來，一直是店內的銷售冠軍。五顏六色的天然蔬果成分，每一口都吃得到健康原味。Sandy期望能將營養滿點的無聊咖啡獨家美食，帶入消費者家中，因此推出彩色蔬果快煮麵Ambi- 小情人麵。

升級的手工刀削麵體口感Q彈有嚼勁，醬料則為精心調製的台式道地風味，有初戀香蔥、熱戀紅油、曖昧沙茶等3種口味，烹煮方式簡單，滾水下鍋快煮6分鐘，起鍋拌上佐料，配菜盡情搭配，在家就能享受大滿足。Ambi- 小情人麵即日起於茉愛多官網開始預購。

(中時 )