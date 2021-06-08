台中榮總醫檢師李佳蓉（前排右二）為配合院方檢體爆增加上培訓關鍵期，1歲10個月的兒子做手術無法陪在身邊，台中榮總副院長傅雲慶（左三）得知後特別到醫檢部為她加油打氣。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總醫檢師李佳蓉（右）為配合院方檢體爆增加上培訓關鍵期，1歲10個月大的兒子做手術無法陪在身邊，台中榮總副院長傅雲慶（左）得知後特別到醫檢部為她加油打氣。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總醫檢師李佳蓉1歲10個月大的兒子做手術她無法陪在身邊，只能透過先生傳來的照片關心兒子的狀況。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

看著手機裏家人傳來1歲10個月大兒子掛著點滴的影像，台中榮總38歲醫檢師李佳蓉忍住淚水繼續處理眼前堆積如山的檢體；為了早日找出藏匿在社區中的傳播鏈，雖然面臨稚子手術，李佳蓉選擇和許多前線的醫檢師一起日以繼夜的工作，她說：「想到孩子最需要媽媽的時候，卻無法陪在身邊，真得很不捨」。

國內五月初爆發新冠病毒社區傳染疫情，隨著確診者不斷增加，早在醫護量能瀕臨崩潰前，醫檢單位首當其衝，等待化驗的檢體如海嘯般湧入，5月15日台中爆發首例本土病例，確診的工程師足跡就在東海商圈，台中榮總檢驗部主任詹以吉說，當時許多居民恐慌性湧入採檢，化驗檢體十倍數成長。

為了消化爆增的檢體量，台中榮總4名醫檢師分兩班12小時日夜接續處理檢體不停機，從事醫檢工作13年的李佳蓉，就是其中一員，適巧雙胞胎弟弟已排定做門診手術，還在掙扎怎麼辦？同事安慰她就請假吧！但看著不斷湧入的檢體，她決定請老公請假代勞，就是希望可以在過度期趕快揪出確診者。

李佳蓉說，工作量爆增，她也不捨讓同事獨自面對，尤其為處理檢體，約四小時就要有一小時全身穿著俗稱兔寶寶裝防護衣進入實試室，怎麼捨得讓一個人獨撐一個班。雖然目前已培訓出更多醫檢師投入檢驗，每天處理的量還是很大。

從事醫檢師工作13年，李佳蓉坦承，這次的狀況真的超過預期與負荷，台中榮總短短3天將每日200的PCR檢驗量擴增到1000，為配合增加量能，院方調度病毒室4名醫檢師一起投入，仍需7日的培訓，就在這關鍵7日，孩子早先就安排了手術。憶起心中的揪結，她坦言身為人母，在孩子最需要媽媽的時候，不能陪在身邊真得很不捨。

李佳蓉也說，就算到現在，因為還沒打疫苗，加上會處理到檢體，有感染風險，她只能把雙胞胎託給公婆照顧，下了班也不敢探視，都是起早梳洗乾淨趁上班前才敢去看看兒子。

(中時 )