東陽5月營收13.83億元 年增35％ 10:202021/06/08 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結5月合併營收13.83億元，年增35％，累計前五月合併營收73.65億元、年增較8％。 東陽表示，AM（售後維修）汽車零件事業5月合併營收9.49億元、年增45％，前五月合併營收 51.84億元、年增1％。OEM（車廠代工）汽車零件事業5月合併營收4.34億元、年增18％，累計前五月合併營收21.81億元、年增30％，加計非具控制權轉投資事業，OEM前五月累計營收達110.98億元、年增38％。 《汽車股》AM、OEM助攻 東陽5月營收年增35％ 陸５月進口增速51.1％ 十年新高 (工商 ) #東陽 #合併營收 #五月 #累計前 #汽車零件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ５月營收年增七～八成 台塑四寶營收 第二季更閃亮 04:102021/06/08 財經要聞 陸5月外匯存底 增236億美元 04:102021/06/08 全球財經 《其他股》復盛5月營收突破20億元 創同期新高 08:022021/06/08 財經 獲利穩健成長 陽信前五月每股賺0.63元 04:102021/06/08 金融．稅務 昇陽半5月營收2.30億元 竹檢已起訴宜特 08:592021/06/08 財經 疫情、運費干擾 台塑四寶：第三季恐旺季不旺 04:102021/06/08 財經要聞 《電腦設備》技嘉5月營收再創新高 外資持股逾3成 09:102021/06/08 財經 《通信網路》智易5月營收同期新高 Q2審慎樂觀 09:272021/06/08 財經 台中仍有8重症 最年輕35歲 04:102021/06/08 地方新聞 高盛：陸下半年手機出貨反彈 04:102021/06/08 全球財經 5月台幣REER 登二年半新高 04:102021/06/08 金融．稅務 財經熱門新聞 押注高端解盲過關 神秘客砸8千萬敲進 - 要聞 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 航運景氣爆炸 謝金河：長榮、陽明、萬海1年後會在哪？ - 要聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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