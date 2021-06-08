東陽（1319）自結5月合併營收13.83億元，年增35％，累計前五月合併營收73.65億元、年增較8％。

東陽表示，AM（售後維修）汽車零件事業5月合併營收9.49億元、年增45％，前五月合併營收 51.84億元、年增1％。OEM（車廠代工）汽車零件事業5月合併營收4.34億元、年增18％，累計前五月合併營收21.81億元、年增30％，加計非具控制權轉投資事業，OEM前五月累計營收達110.98億元、年增38％。

《汽車股》AM、OEM助攻 東陽5月營收年增35％
陸５月進口增速51.1％ 十年新高

(工商 )

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