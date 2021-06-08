中國駐英國大使館官網當地時間7日發布了文章《鄭澤光大使抵達倫敦履新時的致詞：＜堅持正確方向，推進中英互利合作＞》，證實外交部前副部長鄭澤光，已到任中國駐英國特命全權大使。

鄭澤光致詞表示：「我非常榮幸受習近平主席委派，出任中華人民共和國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國第12 任特命全權大使。我很高興來到現代而又古老的倫敦，開啟新的工作。在此，我謹向長期以來關心和支持中英關係改善和發展的各界朋友表示由衷的敬意和誠摯的感謝。我期待著同英國政府和各界朋友一道，加強接觸與溝通，增進兩國人民相互瞭解，促進雙方各領域互利合作。」

鄭澤光還在文中寫道：「35年前，我曾作為公派留學生到英國學習，當時中國留英學生只有幾百人，目前這個數字已超過20萬。中英兩國人民對加強交往與合作都有著強烈的願望。我們雙方要繼續為兩國人民鋪設更多的交往之路，架起更好的合作之橋，打造更實的友誼之基。在這一重要時刻擔任中國駐英國大使，既是光榮的使命，更是沉甸甸的責任。我將牢記重托，勤奮工作，為推動中英關係行穩致遠而不懈努力。」

鄭澤光（1963.10）是廣東省人，曾在英國卡迪夫大學學習，大學學歷。

官方簡歷顯示，鄭澤光長期在外交系統任職，曾任外交部北美洲大洋洲司副司長，中國駐美國使館公使（正司），外交部北美洲大洋洲司司長，南京市委常委、常務副市長等職，並於2013年5月調任外交部黨委委員、部長助理，主管外交部政策規劃和美大地區事務。

2015年，鄭澤光出任外交部副部長。

據2021年2月中國人社部網站消息，鄭澤光不再擔任外交部副部長。前任中國駐英國大使劉曉明已任中國政府朝鮮半島事務特別代表。

(中時 )