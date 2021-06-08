日本124萬AZ疫苗將在6月15日開打，中央疫情指揮中心將站在防疫第一線的警察排序在第7類，基層抱怨：「查戴口罩、酒吧營業、公園群聚、市場分流、逃逸移工」全落在警察身上，施打對象卻未排在前頭，「把警察當狗操，卻不被當人看！」；對於基層不滿的聲浪，高市警局表示，市長陳其邁已允諾市警局，下波疫苗到位後，尚未施打的近4千名警局同仁均可全數施打。

高雄市共有約7千7百多名警察，上一波1299劑疫苗加上先前第一波疫苗，共有約3千8百多名第一線警察已施打疫苗，還有近4千名警察加上警局工友尚未施打疫苗，由於中央疫情指揮中心在日本援助的AZ疫苗到位後，重新修正施打疫苗對象，改將警察、憲兵排在第七類，且額度只有5萬人。

基層警不滿說，「有警察染疫卻掉淚，日本援助疫苗到，卻又不把防疫前線的警察排在優先順序，不懂指揮中心在搞什麼！」也有警局工友憂心：「不知下一波疫苗是否能被排進施打名單？」。

對於基層警以及工友質疑，高市警局表示，市長陳其邁日前已允諾市警局，下一波日本AZ疫苗到位後，尚未施打的近4千名警察及工友都可列入施打疫苗對象。

(中時 )