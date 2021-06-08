籃網今天展現出超強戰鬥力，全隊投進21顆三分球，轟垮了來犯的密爾瓦基軍團，加上杜蘭特的32分帶領下，125比86狂贏公鹿39分，東區四強賽取得2比0領先優勢。

籃網雖然少了「大鬍子」哈登，但戰力依舊高出公鹿一大截，首節就打出36比19強悍攻勢，取得17分領先，打完半場更是將差距擴大至24分。易籃後，公鹿持續積弱不振，反觀籃網卻是士氣高昂，帶著30分領先局面來到第四節，布魯克林出清板凳，輕鬆拿下此勝。

籃網先發五虎攻下87分，比公鹿的86分還要多，也就是說籃網只憑五人就足以擊敗公鹿整隊，實在太誇張了。

籃網整場比賽投籃命中率52.1%，三分球42投21中，命中率高達五成，改寫了隊史季後賽單場三分球紀錄，而這也是籃網能夠輕鬆擊敗公鹿的主要原因。

杜蘭特只打三節18投12中，包含4顆三分球，32分、6助攻、4籃板，季後賽第4次單場得分超過30分，直追隊史紀錄保持人卡特於2006年所創5次之後。

除了杜蘭特外，一度找不到手感的厄文，調整心態後迅速回升，貢獻22分、5籃板、6助攻，布魯斯布朗13分、6籃板、4助攻，喬哈里斯13分。

公鹿陣營狂輸39分敗走，「字母哥」阿提托康波18分、11籃板、4助攻，米德頓17分、5籃板，哈勒戴13分，布魯克羅培茲10分。

(中時 )