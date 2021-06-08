常遭民眾抗議的台中肉品市場，5月31日終於停止拍賣任務，5公頃的土地，2公頃規畫為公園，其他3公頃作為社會住宅與複合式商場，解決民眾飽受異味、噪音、汙水等汙染問題，41年歷史的肉品市場成功轉型，將成為台中新興黃金地段。

農業局長蔡精強8日在市政會議指出，台中市肉品市場自1980年設置營運至今，主要由南部各縣市運輸活體毛豬至市場拍賣交易並屠宰，毛豬運輸過程異味飄散及噪音、廢汙水排放等問題，伴隨肉品市場設備老舊，運轉效能不佳，對附近居民生活造成極大影響。

因應肉品市場轉型，蔡精強說，已在5月31日停止拍賣，但端午節等節日的肉品需求，提供肉商屠宰豬隻到6月底，台中市肉品市場家禽屠宰線每日肉雞屠宰量約2萬4000隻，目前改到台中大安區、南投與彰化等地批發，豬價1公斤82到85元，漲幅上漲6％，在農委會訂的漲幅之內，沒有超出漲幅標準。

豬肉上漲原因，因為疫情的影響，很多家庭在家裡自己煮三餐，加上端午節包肉粽豬肉需求量增加所造成。

蔡精強表示，肉品市場停止拍賣及屠宰業務，原用地規畫為公園、社會住宅及複合式商場，從7月之後就可以先行公園綠美化，結合餐飲服務、生鮮超市、文創市集等設置複合型商場，周邊將配合公園綠美化及社會住宅，打造良好生活機能，帶動地區經濟發展。

(中時 )