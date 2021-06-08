「無症狀感染者的傳播威力不容忽視」。林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰表示，一名年輕人因車禍鈍傷，至林口長庚治療，對方主訴無任何呼吸道等症狀，但經過快篩及PCR採檢竟是陽性確診，他呼籲「真的要盡快找出無症狀感染者，以免在社區中繼續傳播病毒」。

吳昌騰今（8）日稍早在個人臉書粉專《來講兒科急診543-吳昌騰醫師》分享真實案例，一名年輕人到林口長庚急診，主訴因車禍後鈍傷，身上並無任何呼吸道、腸胃道症狀，護理師詢問TOCC，發現他有雙北地區接觸史，因此安排在醫院急診室外看診，同時做快篩及PCR檢測。

沒想到該名患者PCR檢驗結果，竟是陽性確診，CT值18.77，顯示病毒量高，胸部X光顯示肺部左上、左下皆有浸潤，吳昌騰說，此次疫情中變種病毒傳播速度非常快，且傳播力很強，呼籲真的要盡快找出無症狀感染者，以免在社區中繼續傳播病毒。

吳昌騰提醒，最好是提高疫苗接種率，佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離及不要群聚，趕緊針對熱區、企業進行普篩及隔離等相關措施，這才是當前減緩新冠病毒傳播的策略，並拜託大家端午節好好待在家裡，不要返鄉過節。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)