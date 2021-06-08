大陸女星章子怡長相漂亮，還擁有精湛演技和獨特氣質，在影壇的高度少有人能及，然而即使是章子怡，在面對大前被鞏俐時，仍是一點辦法都沒有，只有乖乖被罵的份，甚至還曾當眾被對方打7個耳光，鞏俐的個性強勢是眾所皆知，在圈內還有「鞏皇」的封號。

鞏俐是海內外知名的華人演員，她在事業上的表現十分優秀，當年在《霸王別姬》裡的表現絲毫不輸張國榮，讓她站上演藝事業高峰．然而心直口快又霸氣的她，竟然曾在和章子怡對戲時，連搧對方7個巴掌，每一下都十分響亮，章子怡之後提起此事，還直誇鞏俐敬業，只是自己的臉痛了好幾天。

章子怡曾被鞏俐連扇7個巴掌。（圖/翻攝自微博）

當時的章子怡在演藝圈已經佔有一席之地，由此可見鞏皇的威力，她的事蹟還不僅如此，范冰冰當年剛出道沒多久，還沒有許多作品，演技表現也是好壞參半，鞏俐就直言范冰冰不該來參加紅毯節，隱晦酸范冰冰沒腦袋，不會思考自己的身份。

鞏俐的個性霸氣，還曾傳出介入張藝謀婚姻。（圖/翻攝自微博）

鞏俐的高傲霸氣個性，雖然給了她事業不少助力，卻讓她的情路坎坷，她曾和名導張藝謀有過一段情，分手後她和法國演奏家米歇爾·雅爾（Jean Michel Jarre）墜入愛河，儘管對方已經72歲，他們還是一拍即合，迅速完成人生大事，至今仍十分恩愛。

(中時新聞網)