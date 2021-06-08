封測廠超豐(2441)受惠訂單需求暢旺、產能增加及漲價效益顯現，2021年5月營收持續「雙升」至16.33億元、連3月改寫新高。雖然近期遭染疫風暴波及，部分產線降載可能影響6月成長動能，但法人仍看好超豐第二季營收可望續揚、連3季改寫新高。

超豐股價自3日起拉回，昨（7）日開低後在買盤敲進下拉高、終場小漲0.14％做收，今（8）日開高續揚、上漲3.67％至73.5元，早盤維持約3％漲幅，領漲封測族群。三大法人僅4日調節賣超1352張、上周合計仍買超7555張，昨日再度買超達3403張。

超豐公布5月自結營收16.33億元，較4月15.91億元成長2.62％、較去年同期12.36億元成長達32.06％，連3月改寫新高。累計前5月營收74.4億元，較去年同期56.67億元成長達31.27％，續創同期新高。

超豐受惠PC等需求強勁、5G應用需求顯現、車用及電視市況回溫，配合擴產規模效益顯現，去年迄今營運成長動能暢旺，訂單暢旺帶動今年首季稅後淨利9.3億元，季增達25.32％、年增達70.95％，連3季改寫新高，每股盈餘（EPS）1.64元亦創歷史次高。

超豐董事長蔡篤恭預期，在AI、5G、物聯網、智慧駕駛、高速運算等先進科技發展帶動下，今年半導體整體需求可樂觀看待，但國際政經局勢不穩及疫情持續擴散，將影響全球經濟前景。面臨原料價格上漲、零組件短缺及台幣升值等不利因素，超豐仍將嚴正以待。

蔡篤恭表示，超豐已啟動傳承工程，公司執行長謝永達升任集團執行長，內部組織亦將進行調整，以培養接班人。為緩解產能吃緊狀況，今年除持續增購設備外，並將興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠，增加傳統導線架封測產能，因應未來成長所需。

面對近期捲入移工染疫風暴，超豐緊急對全體員工進行快篩，相關作業使部分產線降載，可能略為影響6月及第二季營收，但超豐目前並未停工，且訂單持續滿載、能見度達第三季。法人認為，超豐第二季營收仍可望較首季續揚，連3季改寫新高應無虞。

(時報資訊)