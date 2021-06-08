多年來，美國空軍在西太平洋的部署只集中在兩個基地，其中戰機是在日本沖繩縣的嘉手納空軍基地，而轟炸機和大型支援機則是在關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。

據《富比士》（Forbes）雜誌網7日報導，北京緊盯這些大型基地，並策劃出簡單的戰略，以壓制美國在相關地區的空中武力。解放軍打造了數千枚非核彈道飛彈，一旦爆發戰爭，就可以對準美軍基地猛炸，直到跑道、停機坪、飛機庫，燃料槽和倉庫都夷為平地。

中方火箭軍歷經多年擴充，如今已擁有約1,300枚陸射飛彈，而它們的射程足以從中國大陸打到嘉手納和安德森空軍基地。如今美國空軍敏銳地意識到相關威脅，為了避開彈雨，他們想出將數百計戰機分散部署在數十個較小的基地，以稀釋中方火箭軍的打擊力。

儘管美國空軍不願透露，計畫中究竟涵蓋了那些基地，但還是可以根據相關資料來推測。能提供最可靠設施的，就是美國屬地和小島型國家。而菲律賓雖可以說是最重要的基地，但卻只有在反覆無常的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）心血來潮時才能進出。

新出現的擴大美國空軍基地網顯示，其中最顯著的機場部署缺口，可能出現在台灣東部的菲律賓海域。而美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）屆時可能出手相助，部署航母，還有大甲板突擊艦，以填補那缺口。

(中時新聞網)