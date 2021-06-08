交通部長林佳龍日前募資購入負壓隔離艙，昨天透過臉書貼文指出，第一批10座負壓隔離艙8日（今天）將抵台，組裝完成後馬上送到衛福部指定醫院使用；不過中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今上表示，據他所知，這個時間可能會有改變，抵達時間會改變。

陳宗彥今上午在全國防疫會中被問到組合式負壓艙相關問題強調，負壓艙抵達時間要看裝載貨運那邊的安排，所以他們會再確認這個貨運的時間。

林佳龍昨天透過臉書發文指出，這批負壓艙6月3日集資結束後，加速進行，希望在一週內將負壓隔離艙送到前線，保護醫護人員；明天將有第一批10座先抵達桃園機場，組裝完成後馬上送到衛福部指定的醫院使用。

他說，其他10座連同各界接力響應捐贈的數量，也希望在月底全部到位，提供中央流行疫情指揮中心調度至有急需的46家重度急救責任醫院及熱區相關醫院。

不過陳宗彥今上午指出，就他所知，抵達的時間會改變。他要謝謝非常多公司企業團體，這是非常多公司跟企業團體一起捐助的，也謝謝日本廠商也願意先把這些數量先撥給台灣。

他強調，指揮中心會妥善規劃，會安置在做幾個醫療院所使用。所以依照數量妥善地分配到全台灣各全國各縣市的這個醫療院所。

(中時 )