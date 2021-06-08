新北市汐止區忠孝東路上，昨（4日）凌晨發生一起「群聚」砍人事件，一名21歲陳姓男子，為了幫16歲的何姓女友人出頭，找來10名惡煞持西瓜刀與球棒，闖入一間超商對一名17歲林姓男子猛打、亂砍，導致林男身上多處刀傷、手掌斷裂，被緊急送醫接受手術治療。警方獲報到場，共逮捕16名犯嫌，除依重傷害、聚眾鬥毆罪法辦外，並函報衛生局依傳染病防治法從重裁罰。
警方調查，主嫌陳姓男子得知17歲何姓少女與前男友有糾紛，主動要幫少女討回公道，今日凌晨4時許，糾眾到前男友常逗留的汐止超商堵人，到場並未發現事主，僅見林姓少年在超商門口抽菸。
陳嫌等人上前向林少詢問事主行蹤，林少冷回「那是他們的事，不關我的事。」陳嫌不滿，竟抄起西瓜刀逕向林少砍殺，林少舉起右手格檔，手掌齊腕斷落，林少奔逃出超商，仍遭眾人持續追打，最後不支在路口倒地，眾嫌才一哄而散。警、消接獲報案，急將傷者和斷掌送往內湖三總急救，手術後已接回右手掌，目前在加護病房觀察。
汐止警分局獲報，立即出動數10名警力追捕行兇惡煞，案發6小時後就拘捕陳姓等2名主嫌及共犯共計16名犯嫌，除依重傷害、聚眾鬥毆罪法辦外，因違反防疫三級警戒室外不得10人以上群聚規定，另函報衛生局依傳染病防治法從重裁罰。
(中時新聞網)
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