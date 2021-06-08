受國產疫苗二期試驗即將解盲的激勵下，高端疫苗連吞6根跌停板後，今（8日）早盤打開跌停，隨後更直奔漲停，引起PTT網友們熱議，事實上昨（7日）就有本土券商搶先進場，砸下近8000萬買超381張高端股票，現賺超過700萬元。

由於疾管署在國產疫苗尚未通過二期試驗的狀況下，就跟高端及聯亞下訂500萬劑預購合約及500萬劑的開口合約，即最多會購買1000萬劑疫苗，引發巨大爭議，這也讓高端股價從上周一起的6個交易日都出現跌停，股價從389元重摔至207.5元，跌幅逾46%接近腰斬。

然而隨著二期解盲進入倒數，高端股價也在今天出現反彈，早盤先打開跌停，隨後直奔漲停價228元，引起網友們熱議，事實上，昨就有本土券商提早進場卡位，看好高端疫苗後市。

根據公開交易資料顯示，凱基市政據點昨買超381張居冠，以成本207.5元計算，成本近8000萬，永豐金市政據點也買超122張，成本逾2500萬排名第二。然而並非所有券商都看好高端，玉山高雄據點單日賣超215張，近三個交易日合計賣超815張，持續出脫持股。

值得一提的是，高端跌停前2個交易日買超1015張的中國信託松江據點，僅在上周二（1日）賣超498張，近日未有巨量交易動作，昨僅小賣4張。

高端終止連6根跌停後直奔漲停，吸引網友熱烈討論，「跌深了當然漲，低到沒人要買就漲了」、「昨天就很多人進場，賭二期會過」、「不能讓總統面子掛不住啊」、「這種跌深一打開，本來就很容易噴回去」、「解盲應該是會成功啦，不然不會這樣」、「世芯也是快腰斬的時候漲停啊」、「一堆人賭解盲，同事買零股當樂透」。

此外，有不少人意外高端竟然只殺6根跌停就結束，「後台應該很硬吧，竟然只有6根」、「可惜沒追上基亞的紀錄」、「好奇今天8大官股的交易量」、「八大官股今天買多少？」、「大戶終於等到反彈了」、「今天終於不用看到總統的法說會了」。

(中時新聞網)