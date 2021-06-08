藝人熊熊(卓毓彤) 擁有甜美外性與火辣的身材曲線，目前在個人IG擁有77萬名粉絲追蹤，出道曾登上雅虎奇摩關鍵字搜尋排行第一名，台灣本土疫情持續嚴峻，昨（7日）行政院宣布三級防疫警戒至6月28日，熊熊昨（日）7在個人IG表示：「疫情指揮中心的政府官員、醫護人員這段期間，辛苦你們了！」

熊熊昨（7日）在個人IG發文表示：「三級警戒果然延到6/28了，為疫情辛苦奔波必須外出上班的人，辛苦你們了！」畫面中可以看到熊熊戴上三色口罩，穿著桃色細肩背心，露出低胸爆乳，火辣身材曲線性感十足，事業線相當吸睛，此貼文目前已經吸引超過2萬名網友按讚。

熊熊更列舉許多感謝名單，正在為疫情守護台灣的各行各業工作人員，例如：口罩製造廠人員、衛生所人員、、空服地勤機場人員、警消國軍海巡、配送外送物流業者、媒體記者小編報導人員、工地師傅營業車司機等等，並感謝日本捐贈疫苗，希望大家平安健康，呼籲粉絲朋這段期間，口罩戴好戴滿，希望台灣平安度過這次疫情。

熊熊她坦言，這是疫情對於創業真的艱難，好多店家都收掉結束營業，令她有感而發。許多網友底人留言表示：「好性感」、「戴口罩還是好美」、「熊熊雖然戴口罩，但是模樣滿美的」、「辣保重身體喲！」、「熊熊口罩好看」、「大家都不容易」、「醫護警消人員辛苦了！」、「還會再延期的！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)