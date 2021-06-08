女子等待尋芳客上門，卻遇到警方臨檢。(警方提供)

內埔警分局日前晚間配合縣府於河南巷進行聯合稽查，竟有地下娛樂業者開門營業，受檢的饒姓女子聲稱因「無聊」，才會開門看有沒有生意上門，警方依違反傳染病防治法舉發。

內埔警方配合縣府城鄉發展處進行聯合稽查，主要稽查標的為防疫警戒期間應停業的小吃部、電子遊戲場及複合式釣蝦場等休閒娛樂場所。為避免北部色情從業人員南竄，其中榮民之家附近私娼寮就列為稽查重點。

稽查小組晚間8時40分臨檢河南巷暗娼，竟發現一戶門內透著霓虹燈，特別顯眼。扯的是，近30歲的臺籍饒姓女子半掩門兒營生，雙眼雖緊盯著監視螢幕，卻渾然不知，員警已悄然走近。

稽查小組臨檢時，當時雖無尋芳客，但饒女卻不知已違反傳染病防治法規定。女子表示，因為「無聊」，所以來做生意看看，但晚上7時許到現在，整條路沒半個人，所以枯坐了一個小時。警方也依違反傳染病防治法37條1項2款規定，依70條1項2款舉發。至於未戴口罩部分也一併舉發。

內埔警分局長蔡耀順表示，為避免北部性工作從業人員感染源南擴，危及全民健康，屏縣警局及各分局將持續配合縣府針對私娼寮或化明為暗的個人工作室加強查察，不容許色情業者膽大妄為。

(中時 )