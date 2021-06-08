國內疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止上課延長至暑假。台中市議員張玉嬿8日表示，近期接到許多基層課後照顧老師、兼職老師及特教班助教員的陳情；因他們不在編制內，只領鐘點費的老師，均屬於非典型勞動者，真正需要紓困的老師成為疫情下的犧牲者。教育局強調，將向國敎署反應爭取補助。

張玉嬿指出，她接到許多基層課後照顧老師、兼職老師、及特教班助教員的陳情，因他們不在編制內，只領鐘點費的老師，均屬於非典型勞動者。老師們因疫情關係，從5／19日學校停課以來，成為完全沒有收入的狀態，也因為投保在學校而非工會，根據目前補助方案，無法協助到這群努力照顧我們孩子的老師們。

張玉嬿表示，她認為教育局應盡速盤點各公立學校的課後照顧老師、兼職老師、以及特教班助教員名冊，並要求台中市政府針對無法申請紓困的老師提出紓困方案。老師們花上他們的青春歲月照顧我們的下一代，別讓這些真正需要紓困的老師成為疫情下的犧牲者。

教育局強調，該局將依地方反應積極向國敎署反應，爭取上級補助，讓真正需要紓困的老師，不致成為疫情下的犧牲者。

(中時 )