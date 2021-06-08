我國新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心持續維持三級警戒至6月28日，許多民眾改採居家上班，但仍有人反映，許多費用仍要現場辦理、引發群聚風險，消基會呼籲，國內疫情早已升級到第三級警戒，疫情發展已達到規費法「基於公共利益或特殊需要」的標準，行政院實應立即應督同各級主管機關，啟動「減免徵收各項規費」的檢討。

消基會秘書長徐則鈺表示，如金管會已與各銀行討論，轉帳等減收手續費，但各級政府仍收取規費許多規費，既然現在在宅抗疫，那應給予民眾透過網路申請的費用減免，才能鼓勵民眾，而各公用事業等業者應在費用收取給予優惠減免或延後收費，讓民眾減少外出。

徐則鈺提及，規費法13條規定如基於公共利益等考量可以免徵、停徵或減徵這些規費，這些規費應予以減免。

消基會報導雜誌社社長陳雅萍說，居家上班後，勞工自行負擔的水電費增加，政府應提出優惠措施鼓勵。消基會董事長黃怡騰認為，公共服務費用的減免應列為紓困措施，如果因此增加負擔則應增加扣除額。

消基會呼籲各主管機關仍有比照「規費法」免徵、減徵或停徵的空間，大家應該共體時艱，同樣採取減收或優惠手續費的決定，積極響應政府全民防疫的號召；政府帶頭，協助企業、民間跟進，對疫情控制將會有甚大幫助，且參考國際疫情多變趨勢，亦可稍緩因為封城、解封、再封城所造成的疫情遽變，可以有效控制疫情。

(中時 )