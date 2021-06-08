恒指開高百點 維持高檔震盪 10:442021/06/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股連跌四日累挫680點後，8日三大指數全數開高震盪。恒生指數8日開高113點報28,900點，截至10點15分，報28,867.78點，上漲80.5點，漲幅0.28％。 國企指數開高47點報10,795點；現報10,769.71點，上漲21.51點，漲幅0.2％。 紅籌指數現報4,149.35點，上漲24.77點，漲幅0.6％。 《半導體》頎邦5月營收連3月創高 Q2續締新猷有譜 居家隔離概念 發燒 (工商 ) #漲幅 #點報 #現報 #維持高檔 #連跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人行調控 人民幣升勢減緩 04:102021/06/08 全球財經 電子股成交比重回到五成 台股早盤站上萬七關卡 09:192021/06/08 財經 三級警戒 延長至6月28日！大學指考有史以來首次延後 改至7月28-30日舉行 04:102021/06/08 焦點要聞 《半導體》聯電5月營收攀高 台積電成績揭曉前低調 10:012021/06/07 財經 防止12星座男變心的秘訣 對症下藥就能維持熱戀 06:302021/06/08 運勢 A股個別發展 滬指高開5點 10:392021/06/07 財經 WWDC21》iOS 15強化FaceTime可與安卓Windows設備一起視訊 03:412021/06/08 科技 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨微幅回落 09:442021/06/08 財經 陳培哲指疫苗審查委員不能維持專業性 蘇貞昌：疫苗依法審認 09:562021/06/08 政治 高端慘吞第6根跌停 台股收盤跌63.5點 守住萬七 13:402021/06/07 財經 《美股掃瞄》缺題材點火 道瓊和標普微跌、那指小漲 09:102021/06/08 財經 財經熱門新聞 押注高端解盲過關 神秘客砸8千萬敲進 - 要聞 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 航運景氣爆炸 謝金河：長榮、陽明、萬海1年後會在哪？ - 要聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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