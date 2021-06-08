港股連跌四日累挫680點後，8日三大指數全數開高震盪。恒生指數8日開高113點報28,900點，截至10點15分，報28,867.78點，上漲80.5點，漲幅0.28％。

國企指數開高47點報10,795點；現報10,769.71點，上漲21.51點，漲幅0.2％。

紅籌指數現報4,149.35點，上漲24.77點，漲幅0.6％。

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(工商 )

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