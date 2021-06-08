（近期無薪假趨勢。圖／勞動部）

勞動部8日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，目前總計有467家實施無薪假，人數5,065人，創今年新高。勞動部表示，本次增加22家，人數增加940人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。

據統計，這次新增主要集中在住宿及餐飲業，新增15家、新增222人；藝術、娛樂及休閒服務業也新增3家、人數27人，但運輸及倉儲業與支援服務業實施家數與人數雙減，稍稍趨緩。

針對無薪假，勞動部也有充電再出發訓練計畫與安心就業計畫兩方案。「充電再出發訓練計畫」提供實施無薪假事業單位最高350萬元辦訓補助，無薪假勞工參訓可獲訓練津貼補助，採基本工資每小時160元發給，每月最多120小時，最高可領津貼1萬9,200元；「安心就業計畫」也是勞動部針對無薪假紓困措施，符合條件勞工可領取實施無薪假前一年內的平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50％補貼。

(工商 )