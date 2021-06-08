半導體設備廠京鼎竹南廠有6名外籍員工確診，原訂今天針對竹南廠區員工進行全面快篩作業，因前置作業不周全，決定延後1天於9日篩檢，停工時間將增為3天。

京鼎7日公告，接獲通知竹南廠有6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，辦公大樓及廠區也已全面消毒。

京鼎原訂全面停工2天，並在今天對竹南廠區員工進行全面快篩作業，初估納入快篩人數近430人；若有快篩陽性情形，除停止工作外，並立即安排隔離與採檢。

考量相關前置作業周全性不足，京鼎決定延至9日針對竹南廠區員工進行全面快篩作業，停工時間也將因而增為3天。

京鼎表示，6月產量將受到影響，估計將減少約2%至3%，6月營收也將減少約2%至3%；損失的產量將透過產能調配因應。

京鼎今天股價表現疲弱，盤中一度達新台幣226元，跌4.5元，跌幅約1.95%。1100608

(中央社)