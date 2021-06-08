半導體設備廠京鼎竹南廠有6名外籍員工確診，原訂今天針對竹南廠區員工進行全面快篩作業，因前置作業不周全，決定延後1天於9日篩檢，停工時間將增為3天。
京鼎7日公告，接獲通知竹南廠有6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，辦公大樓及廠區也已全面消毒。
京鼎原訂全面停工2天，並在今天對竹南廠區員工進行全面快篩作業，初估納入快篩人數近430人；若有快篩陽性情形，除停止工作外，並立即安排隔離與採檢。
考量相關前置作業周全性不足，京鼎決定延至9日針對竹南廠區員工進行全面快篩作業，停工時間也將因而增為3天。
京鼎表示，6月產量將受到影響，估計將減少約2%至3%，6月營收也將減少約2%至3%；損失的產量將透過產能調配因應。
京鼎今天股價表現疲弱，盤中一度達新台幣226元，跌4.5元，跌幅約1.95%。1100608
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。