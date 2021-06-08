美國有線電視新聞網(CNN)7日報導，台灣終於得到渴望已久的美國疫苗援助，能夠打擊不斷上升的新冠肺炎疫情；然而，美方議員大張旗鼓地乘坐C-17運輸機飛抵松山機場，並宣布捐贈疫苗的舉措，CNN認為北京將視此為重大挑釁，有可能導致兩岸與美中關係的升級。

報導中指出，美國參議員代表團於台灣時間6日訪台，並宣布捐贈75萬劑新冠肺炎疫苗；對此，總統蔡英文形容為一場及時雨。目前台灣人口約僅有3%接種過疫苗，並於5日創下37人死亡的最高死亡人數。

參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）表示，「台灣被列入首批接受疫苗清單之中，這對美國而言非常重要。美方認識到台灣的迫切需求，而我們重視彼此的夥伴關係」。

CNN分析，相較於台北明顯拒絕北京的新冠肺炎疫苗，美國的捐贈無疑激發北京怒火；另一方面，台灣指控大陸阻撓台北在國際上取得疫苗，而不是試圖幫助更讓北京感到不滿。

台灣外交部長吳釗燮在致歡迎詞時再次將砲火轉向北京，「就在我們竭盡努力進口疫苗的同時，我們還需要克服障礙、確保這些救命藥免於北京阻撓而順利送抵台灣。台灣對這樣的攔阻從不陌生」。

但相較於吳的言論或疫苗捐贈本身這一行為，北京感到最為刺眼的應該是停在跑道上的C-17運輸機。C-17是美軍主要的戰略運輸機，可運送美軍與大砲、主戰車與直升機各種裝備。這樣的美軍軍用運輸機出現在台灣，恐引發北京強烈反彈。先前，美國官員乘坐的是波音737的軍用版C-40飛抵台灣。

大陸民族主義媒體《環球時報》隨即猛烈抨擊此一不尋常的飛機選擇。在社論中，《環球時報》痛斥，「他們想讓C-17登台成為大陸必須接受的事實，為美台進一步升級開拓道路」。這是拜登就任以來最嚴重的挑釁，大陸絕不會坐視不管，毫無作為。

在這次軍機抵台前，大陸官方媒體就曾經以戰爭恐嚇美國軍機出現在台灣。2020年8月，有媒體報導美國海軍偵察機可能自台灣起飛，當時《環球時報》警告台北與華府正在玩火。

在8月31日的社論中，作者指出如果這次起降是由台灣所安排的，那無疑已越過北京維護國家統一的底線，後果非常嚴重。如果大陸掌握確證，其可摧毀島上的機場與降落在那的美軍飛機，台灣海峽戰爭自此而起。

不過，在這次的議員抵台事件中，《環球時報》社論卻淡化了戰爭威脅，而呼籲北京謹慎回應。「我們擁有行動自由，足以採取我們認為有必要的行動；但要考慮的是產生的效益必須積極的，所獲取的政治利益更要遠超過成本」。

(中時新聞網)