新華社報導，中國國家主席習近平夫人、世界衛生組織結核病和愛滋病防治親善大使彭麗媛應邀在世界衛生組織「結束愛滋病人因結核病死亡：提升勢頭」視訊會議開幕式上發表致辭。

彭麗媛表示，近年來，在國際社會共同努力下，全球愛滋病和結核病防治工作卓有成效。中國已逐步建立起愛滋病和結核病防治機構合作機制，愛滋病持續控制在低流行水平，近20年來，結核病發病率下降40％以上，死亡率下降70％以上。這些成果的取得，得益於中國政府的高度重視、醫護人員的不懈努力和廣大志願者的默默付出。

彭麗媛表示，大愛無疆，大道無垠。一路走來，她見證了許多感人故事。李曉丹將愛滋病紅絲帶志願服務融入到她的生命，用行動詮釋了志願者與受愛滋病影響的兒童「永遠在一起」的信念，成為了「彼此生命中的親人」。徐興華患結核病痊癒後，成為了一名志願者，把自己防治結核病的知識分享給其他患者，在新冠肺炎疫情期間，也沒有讓一名結核病患者中斷治療。她為防治愛滋病結核病默默奉獻的人士和志願者們表示誠摯的敬意。

彭麗媛表示，重大傳染性疾病是人類面臨的共同挑戰，消除愛滋病和結核病威脅是我們的共同心願。當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，給防治愛滋病和結核病帶來更多挑戰，需要我們共同努力，為愛守護，奮力前行。

彭麗媛呼籲各國各界人士攜起手來、積極行動，加強愛滋病和結核病防治工作，讓更多防治成果惠及人類健康，為構建人類衛生健康共同體作出努力。

(中時 )