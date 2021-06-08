中研院院士陳培哲近日屢對政府的防疫政策與疫苗提出建言，更自爆已辭去國產疫苗審委，直該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自總統蔡英文。此言一出引起外界熱 議。其實陳培哲學經歷背景十分傲人，不僅擁有台大醫學系學士、美國賓夕凡尼亞大學博士學歷，具有中研院院士與現任台大臨床醫學研究所教授、台大醫院內科主治醫師身份，更曾任台大醫院肝炎研究中心主任、台大醫院醫學研究部主任、台大醫學院臨床醫學研究所所長，並曾獲得多項大獎。

根據中央研究院與台大醫院肝炎研究中心官方網站所示，陳培哲的學歷為台大醫學系學士、美國賓夕凡尼亞大學博士，專長領域包括微生物學、醫療遺傳學、分子生物學、腫瘤學、內科學、消化醫學（肝臟學）、分子生物及病毒學、癌症基因體研究。

中研院院士陳培哲資料。（圖／翻攝自中研院官網）

中研院院士陳培哲資料。（圖／翻攝自台大醫院肝炎研究中心官網）

陳培哲的經歷更是相當豐富，2006年當選第26屆中央研究院生命科學組院士，更為現任台大臨床醫學研究所教授、台大醫院內科主治醫師，過去亦曾任台大醫院肝炎研究中心主任、台大醫院醫學研究部主任、台大醫學院臨床醫學研究所所長。

此外，陳培哲並曾獲得1990～1996連續三屆「國科會傑出研究獎」、國科會特約計畫主持人、SCBA肝炎研究論文獎、行政院傑出科技人才獎、教育部學術獎（醫科）、中央研究院國家研究精英講座（生物組）、教育部國家講座、世界科學院院士、侯金堆傑出榮譽獎、財團法人徐有庠先生紀念基金會「有庠傑出教授獎」、中華民國斐陶斐榮譽學會第24屆「傑出成就獎」等多項榮譽肯定，資歷與成就皆相當豐碩。

(中時新聞網)