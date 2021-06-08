每個男人喜歡的類型各不相同，星座運勢網站「星座上上簽」分析，獅子座、白羊座、雙魚座的男人特別喜歡小鳥依人的小女人，女友崇拜他、依賴他，能夠讓他燃起熊熊的保護慾，會想要對女友加倍寵愛，他們最愛女友整天黏著自己，這樣更能讓他感覺到愛情的甜蜜。

▍1.獅子座

獅子男很愛面子，非常需要女友依賴自己，對於小鳥依人的小女人類型完全沒有抵抗力，只要越依賴他，他就會付出越多心力來照顧對方，如果女朋友太獨立，看起來彷彿不需要他也沒關係，他就會覺得自己很可有可無，反而容易引起口角。

▍2.白羊座

白羊男有點大男人主義，如果女友稱讚他、依賴他，他就會開心到飛天，但是白羊男寵不得，如果他顯得太驕傲，還是要適時的打醒他，以免他得意忘形。白羊男很容易被年紀比自己小的女生吸引，他們的個性有點幼稚，喜歡談小朋友般甜甜的戀愛，對於青春活潑、古靈精怪的女生特別沒有抵抗力，如果女方太強勢，會讓他覺得自己多了一個媽媽。

▍3.雙魚座

一般人覺得溫柔的雙魚男應該要配上強勢的女人，但是如果女友太獨立，工作忙碌、不常主動聯繫，反而會讓他胡思亂想，因為他受不了冷落，比起來小鳥依人的女生其實更適合雙魚男，這種女生會黏著男友、依賴男友，讓雙魚男有被愛的感覺，更能夠享受愛情的甜蜜。

(中時新聞網)