善化警分局偵查隊執行網路巡邏，發現有人在某論壇張貼性交易訊息。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

沈女供稱，她原本在嘉義攬客，因疫情升溫，生意慘淡，轉移陣地至台南重操舊業。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

疫情升溫，八大行業生意一落千丈，嘉義地區有一名沈姓應召女遂轉移陣地，到台南市新市區重操舊業，孰料尚未有生意上門，7日傍晚即遭善化警分局偵查隊查獲，全案經偵詢後依違反社會秩序維護法裁處。

善化警分局偵查隊執行網路巡邏，發現有人在某論壇張貼性交易訊息，為避免疫情出現破口，分局長歐祖明立即指示派員全力查辦，警方循線在新市區某棟大樓內的套房，查獲沈姓女子從事性交易工作。

沈女供稱，她原本在嘉義攬客，因疫情升溫，生意慘淡，轉移陣地至台南重操舊業，尚未有生意上門，即遭警方查獲。

為求慎重，警方同時立即通報衛生單位派員前來，因沈女未有北部旅遊史，亦未有任何疫情熱區之足跡，且經量測身體並無發燒或不適的症狀，不須執行快篩，並請沈女自主健康管理。

善化警分局長歐祖明表示，全台疫情仍屬嚴峻，呼籲社會大眾，勿因一己私欲而造成防疫破口，防疫期間，非必要之社交群聚、八大行業偷營業及私約性交易等違反防疫相關規定行為，絕對會持續加強查緝，請市民切勿以身試法。民眾若發現周遭有可疑群聚現象，可能影響防疫，造成破口，請立即撥打110報案專線。

(中時 )