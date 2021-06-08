根據《紐約時報》記者史坦恩報導，獨行俠將在8月自由市場開啟的時候提出5年2.1億美元的超級合約，希望能留住當家球星東契奇。

東契奇是2018年選秀會探花，隨著獨行俠在季後賽首輪3比4不敵快艇之後，意味著東契奇打完了新秀合約第3年，根據勞資協議，賽季結束後能和獨行俠提前續約。

這個5年2.1億美元的超級合約分別是3470萬美元（22-23賽季）、3750萬美元（23-24賽季）、4030萬美元（24-25賽季）、4310萬美元（25-26賽季）以及4590萬美元（26-27賽季）。

獨行俠今天的賽季總結記者會上，東契奇被問及是否會與獨行俠提前續約，東契奇明白表示，「你應該知道答案的。」

東契奇下一步要做什麼？他說「我會馬上加入斯洛維尼亞國家隊，幫助祖國征戰奧運資格賽，整取東京奧運門票。」

奧運資格賽斯洛維尼亞被分在立陶宛賽區B組，同組的對手有波蘭和安哥拉；而A組三支球隊分別是立陶宛、韓國和委內瑞拉，奪冠球隊才能拿到東奧入場券。

現年22歲的東契奇，今年季後賽場均35.6分、7.9籃板、10.3助攻、1.3抄截，雖然攻守數據相當出色，但獨行俠卻止步首輪。

(中時 )