致伸（4915）公告五月份合併營收為51.1億元，年減2％、月減16％。累計今年前五月營收共283.3 億元，年增12％。

致伸表示，5月份營收因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求年成長仍佳，汽車電子需求續強。雖然聲學產品與視覺影像產品因整體策略調整，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，而呈現營收年減之趨勢，然而聲學產品與視覺影像產品受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提升。

展望第二季獲利因毛利率與營業利益率上升，致伸有信心第二季獲利較今年第一季獲利與去年同期呈現雙位數獲利成長率。

致伸之前展望第二季營收，預期轉正的年成長率，營收季成長率幅度可能稍受零組件缺貨影響。受惠因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求年成長比率預期仍為雙位數。汽車電子需求續旺（汽車ADAS感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統），但手機相機模組營收與佔整體視覺影像營收比率下降。

家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚，專業高階音響新案出貨，帶動季營收微幅成長。整體聲學高毛利率營收比重大幅提高優於去年同期。

展望第二季獲利也將持續改善與優化毛利率與營業利率，均有望較第一季提升， 整體毛利率與營業利益率預期將較去年第二季顯著改善。

智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競需求獲利續穩。視覺影像部分獲利主因汽車ADAS貢獻挹注預期將有顯著獲利年成長。聲學產品因改善客戶結構與增加高階產品比重，較第一季獲利季成長率高。

致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能將優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率，主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。

(工商 )