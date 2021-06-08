【旅奇傳媒/編輯部報導】新竹峨嵋鄉風光明媚，湖光山色與純樸客家小鎮情懷，成為新竹旅遊推薦景點之一，尤其每年四、五月油桐花季，總是聚集許多踏青的遊客！

位於獅山遊客服務中心旁的歇心茶樓，是參山國家風景管理處委外經營之餐廳，前身是獅山國小教師宿舍，後以「狂心歇，歇即菩提」意念，結合傳統斜屋頂造型，改建為客家建築風格的茶樓，典雅的茶樓建築與周遭景觀相融，讓人歇腳也歇心，週邊更有幾棵百年油桐樹，美麗的桐花搭配古色古香建築，相當雅緻。

▲桐花時節歇心茶樓熱鬧非凡。 圖：參山國家風景區管理處╱提供

在茶樓櫃台旁，滿滿的客家花布製燈籠、花傘、琳瑯滿目的茶具，以及逗趣的客家諺語，還有承載歷史記憶的客家文物展示，若時間充足可在歇心茶樓享用餐點，目前提供簡餐、客家素食、合菜，推薦具有特色的桐花紀念餐，以復古桐花陶鍋盛裝，搭配高山蔬菜、客家小炒、控肉等傳統料理，美味又讓人難忘。

寧靜的午後，可到鄰近的六寮古道或藤坪步道踏青，滿滿的芬多精，調劑身心，累了再享用冰滴東方美人茶配手工客家麻糬，芳香四溢，配著山嵐綠意，很有愜意似神仙的快活感，結束行程時更別忘了帶份蜜餞、茶葉作為旅程伴手禮，留下美好的回憶。【新冠疫情期間，請先查詢開放時間】

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(中時新聞網)