疫情影響民眾進出醫院意願，奇美醫學中心統計今年前5個月大腸癌篩檢人數較去年同期減少16%，醫師盼民眾在疫情獲控制後積極安排。

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻今天表示，根據衛生福利部民國107年癌症登記報告顯示，大腸癌仍高居10大癌症發生率榜首，國家防治策略最重要的是提供50至75歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，若呈現陽性反應時，則需接受進一步的大腸鏡檢查，希望早期發現癌前病變。

王宿鴻表示，過去1年多時間因為疫情影響，降低民眾就醫篩檢和檢查意願，比較奇美醫學中心108年1月至5月、109年1月至5月及110年1月至5月，大腸癌篩檢累積總量分別為5502、5366及4506人，等於今年前5個月比去年同期減少16%。

他說，大腸鏡的目的不只是為了檢查，也有治療的意義，因大多數癌症都是從小小的腺瘤（俗稱的瘜肉）開始長起，檢查時若可以將這些瘜肉診斷出來並完整切除掉，日後得到大腸癌的機率必然下降。

王宿鴻表示，很多人聽到大腸鏡檢查時會害怕疼痛等不適感，但現今大腸鏡隨著技術突破和儀器的進展，也不再是人人聞之色變的檢查，有許多技術可以減少檢查過程中的不適。

他說，大腸瘜肉和癌前病變的變化不會停止，呼籲民眾不要輕忽，在疫情控制穩定後，仍應極積安排接受篩檢。（編輯：李錫璋）1100608

(中央社)