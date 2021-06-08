【旅奇傳媒/記者-王政】所謂的民宿，過去是指運用自有住宅，結合當地人文、歷史風貌、自然景觀、生態等生活魅力，以副業的方式打造一個旅客到訪當地的休憩駐所。但隨著旅遊市場蓬勃，越來越多民宿選擇擴大胃納量，過多的商業考量，無形中也失去原有的純樸味道。然而在台中新社，卻有一對夫妻仍堅持著熱情，用心接待每位到訪的旅客，同時運用自身的影響力，打造成週邊小農行銷的場域，它便是知名的花田民宿。

新社雖不在主要幹道上，需要繞進小巷、經過許多果園才抵達，但也因為隱身於其中，當旅客走近時，恍如柳暗花明又一村的美景便會映入眼簾，設計優美的透天民宿聳立於一旁，背景是層層的山峰對應著藍天白雲，民宿庭院裡則是充滿童趣的擺設與主人精心栽種的花花草草，舒適的空間營造讓旅客可以駐足上一整天，令人不禁有種回到家一般的舒適感。

網路牽起異國戀愛 相隨打造夢想民宿

在花田民宿中，能發現許多巧思，都是出自於民宿主人賴政宏與賴淑薇之手，許多時候旅客會讚嘆民宿的設計巧思，但深入了解後更令人驚豔，莫過於他們如何透過網路跨越國際鴻溝，最終有情人終成眷屬的故事。

若是初次認識兩人，且知道他們是異國戀，都會認為女主人是道地的台灣人、而膚色黝黑的先生則是外國人，其實來自馬來西亞的賴淑薇原本是赴台攻讀研究所，優異的成績更是受到教授肯定，甚至成為準博士生保送英國。而先生賴政宏同樣是來自知名大學的碩士高材生，畢業後更是進入無人載具公司擔任工程師。

然而，原本是平行線的兩人，卻因為由網路認識進而相戀，再經過幾次會面後，交往半年就決定廝守終生。不僅如此，因為不希望賴政宏父親的心血─花田民宿就此放棄，男方決定各自放下原先優渥的工作，女方同樣放棄前往英國攻讀博士、學成便可在馬國任教的坦途，一同攜手回到台中新社，共同孕育花田民宿。

也因為是從零開始，因此兩人都親力親為，從最基礎的打掃、房務整理，到為住客烹調早餐等全都一手包辦，即使一路十分艱辛，但也因為夫妻倆齊心努力、彼此信賴下，成功讓花田民宿逐漸聲名遠播。

用溫度感動旅客 從小細節做起

面對競爭激烈的民宿市場，賴政宏與賴淑薇決定熱情與感動作為經營的宗旨，雖然民宿不走高檔精緻路線，卻是充滿溫度，從許多小地方便能看見民宿主人的用心與巧思。

以民宿設計為例，整體以木質家具為要基底，搭配多種風情藝術品做為裝飾點綴，簡單素雅的空間，溫暖的布置搭配上寬敞的大廳、舒適的大沙發，讓人一入住便捨不得離開。房間部分更以臭氧機器消除異味，讓入住客人能享受乾淨整潔的房間。

此外，不論是交誼空間，或是房間中，都能看到擺滿書籍的櫃子，裡面更有許多童書，對於早已習慣3C的城市小孩，這裡成為一個適合逃離科技冷漠的學習天堂。

而早餐部分則以自助式方式供應，堅持當天現煮，以週邊小農的季節食材入菜外，還會貼心依照入住客人調整，包括小孩提供鬆餅、年長者則是能享用粥品，由於在菜色上求新求變，不論是重遊或連續多天停留，客人都能享用不同風味的早餐。而充滿巧思的賴淑薇，有時甚至會運用週邊水果釀酒，其清甜的滋味更是讓人驚艷。

▲用心的設計與巧思，讓許多旅客彷彿回到家一般的溫暖。 記者-王政╱攝

攝影成為民宿一大亮點 隨處可見驚艷作品

花田民宿的另一個亮點，便是滿滿的攝影作品，由於賴政宏的父親曾任台灣攝影學會副理事長，26歲開始拍照，32歲考上攝影博士，對於攝影有其獨特見解，至今仍不停的拍攝，因此不論在民宿二樓的交誼空間，或是一旁的餐廳裡都掛滿了他與學生的攝影作品，讓住宿的客人可以輕鬆的品味美食或咖啡，一邊欣賞攝影雅集。

▲因為公公對於攝影的喜愛，在花田民宿中能看到許多攝影作品。 記者-王政╱攝

值得一提的是，賴淑薇因為精通中文、英文、粵語、馬來語、印尼語、福建語等多種語言，因此在疫情肆虐前，花田民宿便透過無語言隔閡的溫度傳播，讓這裡成為許多國際觀光客到訪台中的首選目的地。

用花田拉動在地小農 打造感動的行銷平台

而花田民宿的溫度與熱情不僅僅侷限於住客，更是延伸到週邊的小農，為了讓在地物產被看見，只要旅客到訪民宿，賴淑薇除了熱情介紹與款待，同時也會積極行銷週邊小農的特產，以自己作為宣傳渠道，透過口耳相傳的方式，希望將在地物產推廣出去。

也因為種種的用心，讓每位入住的旅客都獲得最大的滿足，不論是訂房網上的高度評價，抑或是客廳牆上的分享空間中，所留下滿滿的感謝文，都顯示出賴政宏與賴淑薇的用心獲得滿滿的回饋。從一開始的民宿門外漢，到後來獲得booking.com9.2分的好評，顯示出的是花田民宿主人親切與真誠成功打動旅客，讓「花田民宿」成為旅人留宿台中時的美好中繼站。

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(中時新聞網)