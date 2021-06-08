【旅奇傳媒/編輯部報導】 在加拿大，有許多獨具特色、充滿人文情調的小鎮，它們臨近加拿大的大都市，卻更為親近自然，生活方式更加愜意與悠然，能為到訪的遊客帶來不一樣的旅遊體驗。這些小鎮雖然遠離了城市的熙熙攘攘，交通和住宿設施卻極為完善便利，是旅途中想要享受慢生活的好去處。

離溫哥華不遠，就有一座以擁有加拿大最溫暖的舒適氣候而聞名的小鎮—考伊琴灣（Cowichan Bay），它位於溫哥華島（Vancouver Island）上，地處加拿大唯一的海洋性地中海氣候區，常住居民僅有2394人，卻是加拿大的小眾旅遊勝地之一。 在考伊琴灣，遊客可以嗅著新鮮出爐的麵包香味，漫步於色彩斑斕的的街道；穿梭於珠寶店鋪和小眾藝術工作室，透過這些商舖的窗戶，能看到蔚藍的海洋；也可以來到碼頭邊，沿著海岸漫步，夕陽與波光粼粼的海面交相輝映，時間彷彿靜止在這一刻。

▲聖索沃爾的冬日美景。 圖：Linda Turgeon╱提供

在魁北克省（Quebec）的蒙特利爾（Montréal）附近，有一座美輪美奐、媲美童話書里山間小鎮的地方——聖索沃爾（Saint-Sauveur），坐落於勞倫琴山脈（Laurentians Mountains）腳下，以冰雪季的秀麗景色和各色各樣的雪上活動而聞名。 但當冰雪褪去、春暖花開之時，聖索沃爾也能為遊人提供無盡樂趣，不論是在田野裡放風箏，或是到高爾夫球場揮桿擊球，抑或是深入勞倫琴山脈，登山、徒步、騎自行車，都能盡情沉浸在小鎮生活中，找到與城市旅行不同的好玩之處。

而位於安大略省的阿爾蒙特（Almonte）則是所有美食家的天堂，它位於渥太華市中心以西，人口僅有約5000人，因貫徹「可持續發展」理念的美食而聞名於美食界。如果您想品嚐濃郁可口、令人食髓知味的巧克力，可以來到Hummingbird Chocolate Maker，品嚐倫敦巧克力學院評定的「全世界最好的巧克力」。

再來到Dairy Distillery，一家通過發酵牛奶裡的糖分來釀造美酒的工廠，喝上一杯招牌Vodkow利口酒——比起傳統伏特加，製作這種酒能減少一半的碳足跡，儘管生產成本較高，卻可以將被浪費的乳糖充分利用起來，對環境和奶農都裨益良多。 除了打卡各色美食小店，到訪者還可以參加以美食為主題的旅遊團「Good Food Tour」，可享受阿爾蒙特的可口佳餚，更可深入地了解當地的歷史和人文風情。

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(中時新聞網)