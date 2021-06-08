日本最新經濟數據修正報告，由於工廠製造與設備支出減少幅度較小，故日本第一季經濟衰退經修正後，雖略優於當初公布初值，不過還是在萎縮狀態，因為新冠疫情對整體市場需求造成重大影響。

日本官方8日指出，經修正後2021年前3個月GDP經濟成長的季減年率為3.9%，比當初公布的衰退5.1%要來得好，但還是出現連3季以來首次萎縮；同時，也優於市場普遍預估值衰退4.8%，若與2020年第4季相比，經修正後衰退1%，初值則是減少1.3%。

修正後的2021年首季GDP數字比較好看的原因是，日企資本支出僅減1.2%，初值則是減少1.4%，也跟市場普遍預估的下滑1.2%相符。

至於占經濟成長過半的民間消費，修正後下降1.5%，比初值減少1.4%來得差一點。

而出口減去進口的出超部分，修正後雖還是萎縮0.2%，因統計時日本內需不振，初值也出現負的1.1%。

日前，日本曾公布4月家庭支出與出口，因需求回溫而成長快速。不過，增幅這麼大的部分原因，也是因為2020年同期比較點表現太差所致。

8日，日本政府也表示，經通膨調整後影響家庭支出的家計收入，4月年增率為2.1%。

隨著抗疫成本不斷增加，努力讓經濟表現不要太差，日本當局目前也面臨著政治壓力，被要求要減少2021年已捉襟見肘的財政預算。

正在實施緊急狀態的日本，在內需仍不振之下，若沒意外的話，第二季的經濟應該還是會衰退的。

(時報資訊)