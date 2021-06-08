中國外交部網站8日消息，中國國務委員兼外長王毅7日在重慶主持「紀念中國─東協建立對話關係30周年特別外長會」時表示，就打造更高水準中國東協戰略夥伴關係。提出深化抗疫合作、推動經濟復甦、提升關係水準、盡早達成「南海行為準則」、堅持維護多邊主義、共同弘揚亞洲價值等6點建議。

王毅表示，中國東協要著眼未來30年，共同實現好、維護好、發展好東亞特色的區域合作之路，打造更高水準的中國東協戰略夥伴關係，構建更為緊密的命運共同體。為此提出六點建議：

第一，深化抗疫合作。周邊國家始終是中國抗疫合作的優先對象。中方將繼續發揮負責任大國作用，盡己所能向東協國家提供疫苗，回應各國需求。雙方可探討依託「中國東協疫苗之友」建立專家小組，加強疫苗研發、生產、採購、接種、監管合作，致力於打造區域疫苗生產和分配中心，助力地區疫苗的可負擔性和可及性。抓緊落實好中國東協公共衛生合作倡議，繼續支持東協應急醫療物資儲備庫，協同推進10＋3儲備中心建設，提升地區公共衛生能力。中國將與東協攜手合作，盡快徹底戰勝疫情。

第二，推動經濟復甦。當前疫情不斷反復，人員、貨物、服務流動持續受限。一些國家推行無底線貨幣寬鬆政策，向全球範圍輸出通貨膨脹，阻礙世界經濟有序恢復與均衡發展。要抓住數字經濟和綠色經濟發展的重要機遇，以支持落實《東協全面復甦框架》為主線，打造中國東協疫後復甦合作的新高地和新格局。加快制訂數字經濟合作行動計畫，探討達成「中國─東協資料安全倡議」，大力推進中國東協科技創新合作。共同辦好中國東協可持續發展合作年，推動低碳經濟轉型。開展藍色經濟合作，在漁業資源養護、海洋環境保護、海上防災減災等領域創造合作亮點。

第三，提升關係水準。要進一步密切高層往來，增進領導人之間的戰略溝通，強化對雙方關係政治引領。中國與大多數東協國家在雙邊層面已建立全面戰略夥伴關係。在此基礎上，雙方可探討將中國東協關係提升為全面戰略夥伴，體現雙方關係的前瞻性，樹立雙方合作的新標杆。

第四，盡早達成「南海行為準則」。維護南海地區和平穩定符合中國與東協國家的根本利益。中方願意同南海當事方加強對話協商，妥善管控分歧，共同維護南海局勢的總體穩定，避免採取激化矛盾的單方面行動。此次會議期間舉行了《南海各方行為宣言》高官會，商定重啟「南海行為準則」線下磋商。要乘勢而上，推動盡早達成「準則」，向世界表明中國東協有信心、有能力、有智慧共同維護好地區和平穩定。

第五，堅持維護多邊主義。多邊主義是東亞合作取得積極進展的重要法寶。中方支持東協輪值主席國汶萊今年發表宣導多邊主義的聲明。面對層出不窮困難挑戰，應恪守《聯合國憲章》宗旨原則，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護開發中國家的正當權益，推動國際關係實現民主化。以東協為中心的區域合作架構符合東亞傳統和現實需求，已趨成熟穩定，應予珍惜鞏固。也要以東亞為基礎，拓展同其他地區的交流合作。

第六，共同弘揚亞洲價值。作為近鄰，大家歷史淵源深厚，文化相通相近，擁有爭取民族解放和國家獨立的相似經歷，胸懷實現經濟發展和人民幸福的共同渴望。應繼續紮根東方傳統，加強文明互鑒和人文交流，弘揚亞洲價值理念，為全球和區域治理貢獻正能量。大家要繼續堅持協商一致、照顧彼此舒適度的「亞洲方式」，建設包容共生的大家庭，形成共同發展的合作圈。大家要自主自立自強，支持東協一體化建設，打造更緊密的命運共同體。

(中時 )