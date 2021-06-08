全國三級警戒延長，蔡英文總統昨再度發表談話，籲各縣市政府配合中央做身分證尾數的傳統市場分流，被指針對新北；新北市長侯友宜8日表示，新北市場所地形、地貌迥異，能用身分證分流，就用身分證分流，也有的攤商自主輪流休息，甚至有攤商嚴格管理不讓汽機車人進去。
侯友宜說，這些的分流因地制宜的方式，只要能夠有效果的控管，這才最重要，同時他也派出警察、區公所、市場處，全力嚴格在市場執行分流，讓菜市場裡面能夠管控適當的人潮來採買。
(中時 )
全國三級警戒延長，蔡英文總統昨再度發表談話，籲各縣市政府配合中央做身分證尾數的傳統市場分流，被指針對新北；新北市長侯友宜8日表示，新北市場所地形、地貌迥異，能用身分證分流，就用身分證分流，也有的攤商自主輪流休息，甚至有攤商嚴格管理不讓汽機車人進去。
侯友宜說，這些的分流因地制宜的方式，只要能夠有效果的控管，這才最重要，同時他也派出警察、區公所、市場處，全力嚴格在市場執行分流，讓菜市場裡面能夠管控適當的人潮來採買。
(中時 )
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