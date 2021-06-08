前雲林縣長張榮味被爆出已施打AZ疫苗，被質疑特權，胞妹雲林縣長張麗善指胞兄符合第三類。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，除了雙北，其他縣市第一批疫苗是以第一類優先。

他強調，今日全國防疫會議中有提醒地方政府，在疫苗分配及接種時，務必遵守名冊順序及類別。

張榮味被爆特權施打後，張麗善表示，自己身為地方疫情指揮官，張榮味與她住在前後院，符合中央明訂前三類對象同住者。

陳宗彥今在全國防疫會議記者會中指出，這一波41萬劑的AZ疫苗，雙北是第一、二、三類同時優先施打，22縣市第一批疫苗是以第一類優先、第二批的時候是第一類優先接續二、三類若有餘裕的時候，可以就二、三類施打。

他強調，所以今日會中已經提醒各地方政府，疫苗分配時，務必依照第一、二、三類別執行；接下來陸續要開放的類別都有名冊。

陳宗彥說，第二類別涵蓋中央及地方防疫人員，指揮中心分配疫苗數量，都是依照名冊內人數比例分配到各縣市，像是保安警察，保一、四、五分屬各縣市，都在執行集中檢疫場所的工作、航警執行邊境管制、移民署人員也一樣。

(中時 )