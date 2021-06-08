蘆竹分局大竹派出所員警8日凌晨4時20分許，巡邏經過蘆竹區大竹路段時，發現1輛小客車車牌與其車籍登記不符，於是將他攔下盤查，爾後發現車牌號碼的「E」字型詭異，竟是以一條黑色膠帶黏貼偽裝而成的，且鄒姓駕駛上月才涉嫌娃娃機兌幣竊盜案，如今又查獲安非他命毒品吸食器，蘆竹分局已將鄒男移送桃原地檢署偵辦。

蘆竹分局表示，大竹派出所警員8日行經大竹路段時，發現1輛小客車與車籍登記不服，後來才發現，該名46歲鄒姓男子為了規避交通稽查，竟然異想天開懸掛另一輛小客車的車牌，車牌上的英文字母「F」，還以1條黑色膠帶黏貼變造成「E」，員警將他攔下後仔細盤查，車內查獲了安非他命毒品吸食器。

蘆竹分局提到，大竹派出所員警隨後帶案深入調查發現，鄒姓男子除了遭查獲安非他命毒品吸食器外，又曾涉嫌至少7件洗衣機店及娃娃機店兌幣機竊盜案，自今年4月份起，犯案地點遍及了新北市林口區及桃園市大園區、蘆竹區、龜山區等區域，得手金額逾15萬餘元。

蘆竹分局目前除依竊盜、毒品以及偽造特種文書等罪嫌，將鄒男移送桃園地檢署偵辦外，同時也正在繼續追查鄒男有無另涉刑案，蘆竹分局也呼籲，若有遭到相同犯案手法損失財物之被害人，需儘速聯繫警方，以免無故造成錢財損失。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )