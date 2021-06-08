惡少幫人處理感情糾紛 事主友人無辜遭斷掌

新北市一票青少年替女性友人出頭處理感情糾紛，今（8）日凌晨至汐止區忠孝東路某超商堵人，卻僅見事主友人林姓少年在場，惡少們嫌林少態度語氣不佳，竟群起砍殺，將林少右手齊腕砍斷後逃逸。汐止警方連夜追緝，逮捕帶頭的21歲陳姓男子共16名青少年，傷者林少急送內湖三軍總醫院手術，接回斷掌後在加護病房觀察中。

警方調查，主嫌陳姓男子得知17歲何姓少女與前男友有糾紛，主動要幫少女討回公道，今日凌晨4時許，糾眾到前男友常逗留的汐止超商堵人，到場並未發現事主，僅見林姓少年在超商門口抽菸。

陳嫌等人上前向林少詢問事主行蹤，林少冷回「那是他們的事，不關我的事。」陳嫌不滿，竟抄起西瓜刀逕向林少砍殺，林少舉起右手格檔，手掌齊腕斷落，林少奔逃出超商，仍遭眾人持續追打，最後不支在路口倒地，眾嫌才一哄而散。

警、消接獲報案，急將傷者和斷掌送往內湖三總急救，手術後已接回右手掌，目前在加護病房觀察。

汐止分局迅速掌握凶嫌身分，於案發6小時後逮捕陳姓主嫌，並漏夜拘提其他共犯共16人到案，其中7人未成年，陳嫌坦承動手砍人。偵訊後，警方以重傷害、防礙秩序罪嫌送辦，並依傳染病防治法函送為衛生局裁罰。

(中時 )