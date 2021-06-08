【旅奇傳媒/編輯部報導】日本靜岡是許多人喜愛的旅遊目的地，富士山、櫻桃小丸子、靜岡茶、溫泉、鮮美海產，一系列美好的元素讓人流連忘返，雖然仍在疫情期間，針對疫後旅遊，鄰近富士山及駿河灣的靜岡市清水港-日出港灣區仍推出升級版旅遊服務，結合虛擬集章及櫻桃小丸子樂園語音導覽誕生，提供未來海內外遊客到訪時，有更便捷的旅遊體驗，並與致力於靜岡縣內語音導覽及其他IT支援事業的株式會社Otono攜手合作開發。

▲櫻桃小丸子樂園-多語言語音導覽使用示意圖。 圖：日本富士之國靜岡縣駐台辦事處╱提供

位於靜岡市清水區的株式會社DREAM PLAZA，以及富士山清水港遊覽船株式會社與静岡水産流通協同組合於近期共同致力於日出港灣區內的多語言周遊導覽服務，並於2021年3月7日正式啟用。

這項多語言周遊導覽服務包含提供WIFI熱點、化妝室等資訊，還有有趣的虛擬集章特典及櫻桃小丸子樂園，富士山清水港遊覽船 (以下簡稱：清水港遊覧船)「語音導覽」 觀光設施的清水壽司巷「影音導覽」，內容皆是結合設施的主軸和清水地區的文化歷史，使旅客的觀光體驗增添更豐富的層次度，同時是免費使用。

▲清水壽司巷影像導覽。 圖：日本富士之國靜岡縣駐台辦事處╱提供

S-Pulse Dream Plaza（以下簡稱：清水夢幻廣場）是一座位於能眺望富士山，鄰近清水港，擁有風光明媚風景的設施。館內有在亞洲地區擁有高人氣的「櫻桃小丸子樂園」 及能體驗浴衣感受日式風情的「清水壽司博物館」及「清水壽司巷」。

訪日觀光客只要在清水港遊覧船乘船處及清水夢幻廣場等8處用手機掃描QR二維碼，就能能取得ATM、語音導覽點等旅遊便利資訊。另外，在各處還設有虛擬集章打卡點，還能將蒐集到的虛擬章兌換成小禮物。藉由這項導覽服務，旅客能入手該地區的便捷資訊，並能有更多機會觸及其他觀光景點，讓旅遊更添豐富與多樣性，資訊提供更即時。

QR二維碼設置地點

清水港渡輪停靠站、清水港遊覽船-水上巴士乘船處、遊樂園-摩天輪乘坐處、清水夢幻廣場入口、櫻桃小丸子樂園、清水壽司巷、清水壽司博物館、清水夢幻廣場二樓ATM。

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(中時新聞網)