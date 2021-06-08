苗栗電子廠染疫，廠區位於竹南的IC封測廠超豐電子7日完成4264名全體員工快篩，由於陽性率不高，公司未規劃2次快篩，產能持續運作，因應微控制器（MCU）和車用電子客戶追單需求。

台灣本土COVID-19疫情嚴峻，苗栗電子廠外籍移工群聚感染波及京元電、超豐和京鼎等半導體廠，近日加速快篩、隔離確診員工以及強化防疫等措施；京元電規劃進行2次快篩。

超豐今天上午接受中央社記者電訪指出，7日已經完成全體員工4264名（包括外籍移工約千名）的快篩作業，其中有15例確診，外籍移工12例、本國員工3例；此外6月5日至7日另外針對213名員工進行PCR檢驗，加上先前PCR檢驗數，累計超豐針對254位員工進行PCR檢驗；超豐也針對有接觸史的員工進行匡列，目前匡列人數正在統計中。

由於快篩陽性率不高、加上確診員工已按照中央流行疫情指揮中心指引作業隔離、並匡列有接觸史的員工，超豐表示沒有規劃2次快篩作業。

超豐指出，快篩陰性的外籍移工已回到工作崗位，產線持續運作，不過因有匡列員工，產線人力持續吃緊，產能部分降載，預估6月產量會受到部分影響，影響幅度會對外正式公布。

從客戶端來看，超豐指出由於市場需求強勁，微控制器和車用電子客戶持續追單，今年至5月訂單持續滿載，稼動率也接近100%，預估訂單能見度可看到第3季。

在移工宿舍規劃，超豐表示，公司自行租賃與管理，未與其他公司移工混住；此次事件不影響公司營運及生產，相關細節以指揮中心資訊為主，後續處理遵從指揮中心指示。

本土法人指出，超豐負責國內外多家大廠包括Wi-Fi晶片、藍牙晶片、微控制器、電源管理晶片等封測，客戶以國內微控制器、網通晶片設計廠、記憶體控制晶片廠、觸控晶片廠等為主，持續受惠成熟製程供不應求，超豐產品交期已從原先2週拉長至2個月以上。（編輯：楊凱翔）1100608

(中央社)