台北捷運環狀線昨晚有列車發生多重故障，出現推進、車載控制設備、車載控制設備等警訊，行控中心緊急將該列車送回機廠檢修，並以單線雙向運行，班距約42分鐘。北捷預估，受影響旅客約290人，目前故障原因釐清中。

一台從中和站往大坪林方向的512次車，行經景安站時，發生推進故障、車載控制設備故障、脫軌偵測等多重故障警訊，北捷第一時間執行斷電、下軌道檢查，但未發現異常，初步處理後該車仍無法自動及手動駕駛，便緊急調度列車，接駁車上10名旅客回中和站搭車。

環狀線於昨晚11點5分進行單線雙向降級運轉，運轉模式為大坪林站至景安站，班距約16分鐘、景安站至新北產業園區站單線雙向運行，班距約42分鐘。事故列車則在今日凌晨1時9分完成 8 車聯結，以救援模式推動故障列車回機廠檢修，事故原因目前尚未釐清。

據北捷統計，環狀線列車故障案，共導致單線運轉1小時52分鐘，受影響8列車、290人，最大列車延誤時間42分鐘。由於該列車因多重故障警訊，使煞車無法釋放、行駛，後續會將詳細檢查，釐清列車故障原因，再依規定將事故調查報告給交通局。

(中時 )