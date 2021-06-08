新華社報導，十三屆全國人大常委會第29次會議7日下午舉行第一次全體會議，聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀作的關於《中華人民共和國反外國制裁法（草案）》審議結果的報告。

大陸全國人大常委會法制工作委員會發言人辦公室透露，一段時間以來，某些西方國家出於政治操弄需要和意識形態偏見，利用涉疆涉港等各種藉口對中國進行造謠污蔑和遏制打壓，特別是違反國際法和國際關係基本準則，依據其本國法律對中國有關國家機關、組織和國家工作人員實施所謂「制裁」，粗暴干涉中國內政，中國政府對這種霸權主義行徑予以嚴厲譴責，社會各界人士紛紛表達強烈義憤。

為了堅決維護國家主權、尊嚴和核心利益，反對西方霸權主義和強權政治，今年以來，中國政府已多次宣佈對有關國家的實體和個人實施相應反制措施。「即以其人之道，還治其人之身」。

今年大陸全國「兩會」前後，一些大陸全國人大代表、全國政協委員和社會各界人士提出意見建議，認為國家有必要制定一部專門的反外國制裁法，為中國依法反制外國歧視性措施提供有力的法治支撐和保障。

十三屆全國人大四次會議批准的《全國人民代表大會常務委員會工作報告》在「今後一年的主要任務」中明確提出，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」。

根據有關工作安排，全國人大常委會法制工作委員會認真研究各方面提出的立法建議，總結中國反制實踐和相關工作做法，梳理國外有關立法情況，徵求中央和國家有關部門意見，起草並形成了《中華人民共和國反外國制裁法（草案）》。

今年4月，全國人大常委會委員長會議依照法定程序提出立法議案，十三屆全國人大常委會第28次會議對反外國制裁法草案進行了初次審議。常委會組成人員普遍贊成制定反外國制裁法，同時也提出了一些完善性的意見建議。

全國人大憲法和法律委員會根據常委會審議意見和各方面的意見對反外國制裁法草案作了修改完善，依法向十三屆全國人大常委會第29次會議提出了審議結果報告和草案二次審議稿。

(中時 )