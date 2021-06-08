「有必要的話不排除再擴大」，台中市長盧秀燕說，市府隨時注意跟調整相關的經濟補助跟紓困措施，市民朋友可以放心，市府會緊盯紓困需求，一起度過難關。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業生計，3000多通電話打爆市府資金紓困窗口，紓困網頁瀏覽人次高達7.4萬人次，市長盧秀燕8日表示，中央紓困4.0計畫啟動，台中市也有紓困十方，中央地方攜手合作，希望協助民眾度過難關，有必要的話不排除再擴大，防疫要顧也要顧經濟，絕不能讓經濟垮掉。

市府上午舉行線上視訊市政會議，經發局長張峯源專案報告「因應新冠肺炎疫情防疫作為及紓困解方」，市府調查42個傳統市場，豬肉價格微幅上揚，蔬菜魚蛋都穩定，民眾大都配合市場分流採買措施，減少群聚。

張峯源說，推出零接觸商機，鼓勵更多業者民眾使用行動支付，針對製造業包括精密園區豐洲園區和園區外廠商提供自費快篩，已經有5家廠商預約，員工篩檢70人，磐石會捐贈400多萬行動快篩車和試劑，系統業者則提供掃描資訊系統。

全國三級警戒再延長，很多夜市攤商與店家哀鴻遍地，中央與地方都推出抒困方案，民眾急問如何申請，經發局紓困窗口連日來已湧入3000多通電話詢問，上網點閱紓困內容的更達7.4萬人次。

「防疫也要顧經濟！」盧秀燕強調，中央地方攜手，絕不能讓經濟垮，防疫很重要，經濟也很重要，台中市不只是做防疫工作，在防疫期間，經濟也非常重要，中央政府、地方政府都有經濟紓困的作為，符合資格的市民朋友申請多多利用。

盧秀燕指出，台中市提出紓困十方，包括降租、減稅、補助，有的是貸款的媒合或是利息補貼，還有緩繳等抒困方案，台中市不只是重防疫，也重經濟，不要因為防疫經濟垮掉了。

「有必要的話不排除再擴大」，盧秀燕說，市府隨時注意跟調整相關的經濟補助跟紓困措施，市民朋友可以放心，市府會緊盯紓困需求，一起度過難關。

(中時 )