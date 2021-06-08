岡山文賢市場旁挖斷瓦斯管線 警方派人警戒 11:072021/06/08 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 岡山區維新路和岡山路的交叉路口8日上午10時許發生工作人員挖斷液化天然氣管，工作人員搶修。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8日10時02分，岡山區維新路和岡山路的交叉路口施工不慎挖斷瓦斯管線，消防局人員到場布水線。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市消防局說，8日10時02分岡山區維新路和岡山路的交叉路口施工不慎挖斷瓦斯管線，消防局人員稍早布水線出水霧，防護警戒。10時45分，欣雄瓦斯人員已完成止漏。 由於該路口鄰近文賢市場，周邊有知名的阿三麵店，以及兩家羊肉爐店、自助餐店等，上午經發局派人到市場稽查民眾戴口罩情形，在第一時間通報鄰近商家暫停用火。並於10時45分完成止漏。 目前，搶修工程尚未結束。岡山警分局派人員到場警戒。 台南加碼安心上工 首波人員投入市場協助防疫 移工1.3萬人 南投縣府稽查落實防疫 (中時 ) #市場 #文賢 #瓦斯管線 #10 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日美送疫苗 地方搶設大型接種站 04:102021/06/08 地方新聞 台中新社亮點旅宿 用熱情、用溫度感動旅客 10:532021/06/08 生活 41年台中肉品市場拍賣喊停！5公頃土地蓋公園、社宅、商場 10:292021/06/08 寶島 分艙分流 京元電降載復工 04:102021/06/08 生活新聞 死後確診衛生局甩鍋 警怒怠惰 04:102021/06/08 社會新聞 荷蘭在台辦事處線上影展 免費觀賞 04:102021/06/08 焦點新聞 世足資格賽》中華隊15號專打袋鼠 高偉傑攻破澳洲大門 02:432021/06/08 體育 柯文哲嗆國民黨普發現金 羅智強辦公室主任回嗆：紓困白癡 08:452021/06/08 政治 加拿大爆種族仇恨攻擊 貨車衝撞人行道輾斃一家四口 09:232021/06/08 國際 國內市場飄起六月雪 山葉機車提前休假過端午 04:102021/06/08 財經要聞 蔡籲縣市配合市場分流被指針對新北！侯友宜：有效管控最重要 10:532021/06/08 政治 社會熱門新聞 戴口罩睡覺一家6口仍染疫 霧峰快炒店老闆嘆：誰願意 - 社會 他問20年志願役月領4.3萬退休俸簽嗎？過來人勸退爆「划不來」黑幕 - 社會 私吞李安兒子117萬片酬 電影公司女會計下場慘 - 社會 獨／陳其邁「逆時中」 允下波疫苗到位後讓警方全打完 - 社會 水泥車與怪手遭暴雨沖走 橫躺中壢河床卡滿雜草畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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