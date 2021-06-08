8日10時02分，岡山區維新路和岡山路的交叉路口施工不慎挖斷瓦斯管線，消防局人員到場布水線。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市消防局說，8日10時02分岡山區維新路和岡山路的交叉路口施工不慎挖斷瓦斯管線，消防局人員稍早布水線出水霧，防護警戒。10時45分，欣雄瓦斯人員已完成止漏。

由於該路口鄰近文賢市場，周邊有知名的阿三麵店，以及兩家羊肉爐店、自助餐店等，上午經發局派人到市場稽查民眾戴口罩情形，在第一時間通報鄰近商家暫停用火。並於10時45分完成止漏。

目前，搶修工程尚未結束。岡山警分局派人員到場警戒。

(中時 )